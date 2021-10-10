شكرا لقرائتكم خبر عن سرفيس الجيزة يشن حملات فى أول يوم مدارس لمنع رفع تعريفة الأجرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن جهاز سرفيس الجيزة، حملة بقيادة محمود حسين رئيس الجهاز، بالتزامن مع اول يوم فى المدارس، شملت شوارع الهرم وفيصل والمنصورية، وذلك للتأكد من عدم مخالفة تعريفة الركوب أو تقطيع الخط، وضبط خطوط السير المنتهية، و أسفرت الحملة عن ضبط 45 سيارة و19 توك توك.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار، جاء ذلك على خلفية قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية والتي نشرت في الوقائع المصرية وتضمنت تعديل أسعار البنزين وزيادتها 25 قرشا للتر الواحد وتثبيت سعر السولار اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الجمعة الماضية.

ووجه محافظ الجيزة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة ورؤساء الاحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة مع مديرية ومباحث التموين لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها، وتنفيذ حملات على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس وإدارات المواقف بالوحدات المحلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، نظرًا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة.

وأشار المحافظ إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن (114) بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.