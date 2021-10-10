شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تقرر وقف مدير مدرسة لرفع علم بالخطأ أثناء طابور الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة دمياط، تفاصيل واقعة "علم" التى ظهرت أمس فى إحدى المدارس الرسمية بدون النسر، موضحا أن العلم من تصميم بعض الطلاب فى المدرسة فى إطار احتفال المدرسة بانتصارات أكتوبر، لافتا إلى أن الطلاب دخلوا بالعلم المدرسة وبمجرد اكتشاف الواقعة تم التحفظ على العلم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدير المدرسة، حيث تم فتح تحقيق ووقفه عن العمل.

وتابع وكيل الوزارة أنها واقعة غير مقصودة على الإطلاق.

وكان رواد السوشيال ميديا تداول صورة لرفع علم فرنسا داخل احدى المدارس في أول أيام الدراسة أمس السبت.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.

وانطلق صباح أمس السبت العام الدراسى الجديد فى قرابة12 محافظة، فيما انتظمت الدراسة بكامل طاقتها صباح اليوم الأحد.