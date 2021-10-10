شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يعقد مؤتمرا مع نظيره ببيلاروسيا حول أثر التنمية على بيئة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، غدا الإثنين بمدينة الإسكندرية، المؤتمر المشترك بين الاتحاد العام برئاسة جبالي المراغي، والاتحاد العام لنقابات عمال جمهورية بيلاروسيا برئاسة إلكسندر لوكاشينكو رئيس الاتحاد.

ويأتي المؤتمر لدعم العلاقات العمالية والنقابية لتعميق دور عمال البلدين في مجالات التنمية وتعزيز العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر وجمهورية بيلاروسيا، وفقا للتعاون المشترك القائم على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية بيلاروسيا.

ويستمر المؤتمر الذي يشارك فيه 20 من رؤساء النقابات العمالية ببلاروسيا، لمدة يومين، حيث يتخلله زيارات ميدانية للوفد لعدد من المنشآت الصناعية والمناطق السياحية ومكتبة الاسكندرية العامة.