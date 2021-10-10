شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة "حياة كريمة" تفتتح المجمع التعليمى بقرية الرياض فى بنى سويف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت مؤسسة حياة كريمة، اليوم الأحد، المجمع التعليمي بقرية الرياض بمحافظة بني سويف، وذلك بحضور الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، ووفد من مؤسسة حياة كريمة، يأتي ذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية قري الريف المصري "حياة كريمة".

ويعد المجمع التعليمي بقرية الرياض بمحافظة بني سويف صرحاً تعليمياً متكامل يضم مدرسة تعليم أساسى بها 33 فصلا يخدم 1370 طالبا وطالبة، و مدرسة للتعليم الفنى بها 12 فصل يتسع لقرابة 500 طالب وطالبة، وتصل كثافات الفصول بها لحوالى 35 طالبا فى الفصل الواحد، كما يلحق بالمجمع التعليمي ايضاً مبنى الورش والذي يضم ست ورش في مختلف التخصصات من بينها تخصصات غير مسبوقة بالمحافظة من قبل، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 21 مليون جنيه، وهو أول مشروع تعليمي يتم افتتاحه بالمحافظة ضمن مشروعات حياة كريمة.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية قامت بتنفيذ هذا المشروع خلال ستة أشهر فقط، حيث بدأ العمل به فى 30 مارس 2021، وتم الانتهاء منه في بداية شهر أكتوبر الجارى ليدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد.

ويأتي ذلك إيماناً بأهمية التعليم في تكوين المواطن المصري وحقه في تلقي خدمات تعليمية لائقة، حيث يسعي المشروع القومي "حياة كريمة" لإحداث طفرة تعليمية في قرى الريف المصري، سعياً لإنهاء أزمة كثافة الفصول التي يواجهها طلاب القرى، إلى جانب توفير كافة احتياجات العملية التعليمية والتي تساعد بدورها الطلاب على الفهم وسهولة التلقي، ويتزامن ذلك مع استقبال الطلاب لعام دراسي جديد في مدارس جديدة مجهزة ومؤهلة للعملية التعليمية.