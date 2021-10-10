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الرئيس السيسي: مصر ستظل سندا قويا للأشقاء فى جنوب السودان

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية ستظل سندا قويا للأشقاء في جنوب السودان، متابعا: "سنواصل الجهود لدعم سبل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية فى جنوب السودان.. وترسيخ دعائم السلام الداخلى".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس جنوب افريقيا: "ندعم جهود حفظ دولة جنوب السودان ومقدراته.. وندعم السلام والتنمية ومواجهة التحديات التي تواجه جنوب السودان، متابعا: "أكدت على هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود الرئيس لتحقيق السلام في البلاد، والجهود المبذولة من مختلف الأطراف، لتحقيق السلام".

وتابع: "تبادلنا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الوضع في الشرق الأفريقي والعمل على احتواء التداعيات لباقى دول المنطقة، متابعا: "توافقنا على التنسيق المشترك بما يحقق أمن واستقرار المنطقة في إطار المسئولية والمصلحة المشتركة".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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