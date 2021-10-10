شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح 3 إجراءات احترازية لحماية الأطفال بالمدارس من كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 إجراءات هامة لحماية الأطفال خلال فترة الدراسة من عدوى كورونا وكان أولها الالتزام بالتباعد الاجتماعى والحرص على النظافة الشخصية ونظافة اليدين بالإضافة إلى الحرص على تهوية الفصول جيدا.

قالت وزارة الصحة بحسب خطتها لوقاية طلاب المدارس من مخاطر عدوى كورونا: يصاب بعض الأطفال بمرض شديد الوطأة عند العدوى بفيروس كورونا، ووفقا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC فقد يحتاجون إلى دخول المستشفى أو العلاج فى وحدة العناية المركزة أو لجهاز تنفس صناعى لمساعدتهم على التنفس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الخطة الخاصة بوقاية طلاب المدارس من عدوى كورونا تستهدف تطعيم جميع العاملين بالعملية التعليمية قبل بدء العام الدراسى وكذلك منع انتقال العدوى أثناء العملية التعليمية والحد منها، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للحالات والاستجابة السريعة لها مع رفع الوعى الصحى لدى الطلاب والمدرسين بالإرشادات الوقائية.