شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: أجريت مباحثات مكثفة مع رئيس جنوب السودان لتعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له في بلدهم الثانى مصر، متمينا لهم إقامة طبية، معربا عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين على مختلف الأصعدة استنادا لإرادة سياسية مشتركة للحفاظ على تلك العلاقات وتعزيزها في الفترة المقبلة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره رئيس جنوب السودان: "أجريت مباحثات ثنائية مكثفة مع الرئيس سلفا كير لتعزيز سبل العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وما شهدته العلاقات من زخم في مختلف المجالات.