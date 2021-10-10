شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 4 نصائح لتعزيز الصحة النفسية للمراهقين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 نصائح لتعزيز الصحة النفسية للمراهقين أولها اتباع أنماط نوم صحية، حيث يفضل النوم والاستيقاظ فى نفس الوقت يوميا بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام .

وقالت وزارة الصحة والسكان: يفضل ممارسة التمارين الرياضية مع تطوير مهارات التعامل مع الاخرين، وأضافت الوزارة: يجب تعليم المراهقين المرونة في التعامل مع المواقف الصعبة .

يُذكر أن مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تقدم خدمات واستشارات الصحة النفسية وعلاج الإدمان من خلال العيادات الخارجية أو العلاج فى الأقسام الداخلية بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية التابعة للأمانة، بالإضافة إلى تقديم خدمة استشارات الصحة النفسية المجانية عبر خدمة الخط الساخن على مدار الـ 24 ساعة يوميًا، وذلك من خلال الرقمين "08008880700، 0220816831".



