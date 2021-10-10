شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 65 ألف مخالفة لمواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة خلال أسبوع.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف غير الملتزمين بالاجراءات الاحترازية، في إطار حرصها على سلامة المواطنين، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونجحت الداخلية خلال أسبوع، فى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا في ضبط 6385 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1917 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بمضبوطات بلغت 9976 أرجيلة، وغلق 7295 محلا مخالفا لمواعيد الغلق، وتحرير محاضر لعدد 65484 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 65230 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 254 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.