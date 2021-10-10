شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. حضور كبير للطلاب فى أول يوم دراسة بالمدارس الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الصحة: 84.2% نسب الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة الشفاء من كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية 84.2%، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

التموين تطرح حلوى المولد النبوى الشريف بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من حلوى المولد النبوى الشريف بمجمعات الشركة التى يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكى بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30% .

الاقتصاد المصري ينجح في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات.. إنفوجراف

تمكنت الدولة المصرية من تحقيق استقرار اقتصادى من خلال سياسات استندت على أسس قوية وأبعاد استراتيجية، أتت ثمارها فى مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور والاتجاهات، على النحو الذى ساعد فى استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وجعل الاقتصاد الوطنى قادراً على مواجهة التحديات وتحمل الصدمات الداخلية والخارجية فى ظل ما يتمتع به من مرونة وتنوع، وهو الأمر الذى انعكس على رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى ووضعه فى مراكز متقدمة فى التصنيفات العالمية، وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة حول مستقبل أدائه خلال السنوات القادمة.

حياة كريمة.. نقل 2233 أسرة من عزبة أبو قرن لوحدات مفروشة بالسلام

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، انتهاء أجهزة محافظة القاهرة من إزالة وإخلاء 904 عقارات بمنطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، من أصل 1413 عقارا، وبلغت نسب التنفيذ 65%، ضمن خطة تطوير المنطقة والمناطق العشوائية، وتوفير "حياة كريمة" للأسر الأكثر احتياجا.

محافظ القاهرة: انتهاء تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية بلقاح كورونا

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مدرستى سراى القبة الإعدادية بنات ونوبار الإعدادية بنات بعابدين، لمتابعة سير العملية التعليمية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والصحية بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد 2021/2022.

رئيس الوزراء يستعرض مستجدات إعادة هيكلة قطاع الطيران والقابضة لمصر للطيران

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني؛ وذلك لاستعراض مستجدات إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني، والرؤية المستقبلية لوضع الشركة القابضة لـ "مصر للطيران"، وحضر اللقاء كل من اللواء منتصر مناع، نائب وزير الطيران، وباسم عبدالكريم، مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والتجارية والإعلام.

الأوقاف تفتتح 13 مسجدا بشمال سيناء الجمعة المقبل.. صور

تفتتح وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبلة، 16 مسجدا جديدا "إحلالًا وتجديدًا"، منها 13 مسجدًا بمحافظة شمال سيناء، كما سيتم افتتاح 3 مساجد أخرى صيانة وترميمًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو الماضى حتى الآن 237 مسجدًا، منها 211 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و26 مسجدًا صيانة وترميمًا،وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى.

بالورود وعلم مصر.. التلاميذ يبدأون يومهم الدراسى وسط إجراءات احترازية.. صور

فى جو من البهجة والفرحة، استقبلت بعض المدارس طلابها بالورود فى أول يوم بالعام الدراسي الجديد، حيث حرصت المدارس على إضفاء أجواء من البهجة والسعادة على الطلاب، كما منحت الطلاب علم مصر فى إطار الاحتفال بانتصارات أكتوبر داخل المدارس، كما وجهت المدارس طلابها بضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية بإرتداء الكمامة والتباعد مع تسليم الطلاب الكتب الدراسية لبدء عام دراسى منضبط ومستقر والتزاما بالخطة الدراسية والمناهج.

الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهورى بمنح أوسمة لشهداء الواجب من رجال القضاء

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 439 لسنة 2021 بمنح بعض الأوسمة لبعض المستشارين الشهداء.

قرار جمهورى بتعيين وائل النجار سفيرًا لدى جمهورية البرتغال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 436 لسنة 2021 بتعيين عادل حسن محمد الألفى، السفير فوق العادة المفوض لدي حكومة جمهورية البرتغال، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 1-12-2021.

نائب وزير التعليم يوجه رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور خاصة بالبحث والتقصى

وجه الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، قائلا: أعزائى المعلمين وأولياء الأمور والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسى أود التأكيد على أن إيداع المعلومات فى عقول التلاميذ لتخزينها يساعد فى صناعة قوالب مكررة من التلاميذ غير قادرة على مواكبة متطلبات ومهارات القرن الحادى والعشرين ولا يحقق بناء الإنسان المصري.

التعليم تحذر طلاب الدبلومة الأمريكية من إعلانات دروس خصوصية خادعة

حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الدبلومة الامريكية من الانسياق وراء ما يثار حول إعلانات الدروس الخصوصية وادعاء شخص أنه يعمل فى شركة EST ومن ضمن فريق واضعى الامتحانات .

التعليم: لن نسمح للطالب بدخول الفصل دون كمامة والالتزام بالأدوات الشخصية

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، فيما وجه حسين عبد الحكيم مدير مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، رسالة إلى الطلاب بطابور الصباح فى أول يوم بالعام الدراسى الجديد بالمدرسة، قائلا: لن يسمح بدخول أى طالب الفصل دون ارتداء الكمامة مع التزام الطالب باستخدام أدواته الشخصية ولا يسمح بالنزول فى اى وقت دون إذن.

محافظ الجيزة لأولياء الأمور: اطمئنوا أولادكم فى رقبتنا وبلاش تزاحم بالمدارس

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن هذا العام شهد دخول 71 مدرسة الخدمة، مضيفا: وده مش طموحنا ونسعى لتوفير أراضى لبناء اكبر عدد من المدارس، مشيرا إلى أنه سيتم النزول إلى أرض الواقع لمتابعة احتياجات المدارس وأولادنا أمنين فى المدارس بالعام الدراسى الجديد، قائلا: على أولياء الأمور أن يطمئنوا والطلاب أمانة عندما وفى رقبتنا وبلاش التزاحم بالمدارس، واحرصوا تماما على أن أولادكم فى أيدى أمينة، كما استنكر المحافظ لجوء البعض إلى الدروس الخصوصية فى ظل المجهود الكبير الذى تبذله الدولة لتحسين وتطوير المنظومة التعليمية باستمرار.

منتخب مصر يؤكد جاهزية مصطفى محمد لمباراة الإياب أمام ليبيا

أكد مسؤولو منتخب مصر، جاهزية مصطفى محمد مهاجم جالتا سراى التركى لخوض مباراة الإياب أمام ليبيا يوم الاثنين المقبل، فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم.. وأجواء حارة بالقاهرة والعظمى بالعاصمة 31 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

الأعداد مكتملة.. حضور كبير للطلاب فى أول يوم دراسة بالمدارس الرسمية.. صور

شهد أول يوم بالعام الدراسي حضور كبير بين الطلاب، حيث حضر جميع الطلاب دون تغيب، حيث رصد ”الخليج 365” بدء الدراسة فى مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، وشهدت المدرسة حضور مرتفع بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وحرصت المدرسة على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتأمين الطلاب دون كورونا.

الصحة تكشف فوائد التبرع بالبلازما أبرزها تقوية جهاز المناعة ضد الأمراض

قالت وزارة الصحة والسكان، إن التبرع بالبلازما يساعد في تنشيط نخاع العظام، ويقوى المناعة ضد الأمراض، مؤكدة أنه يتم قبل التبرع بالبلازما عمل فحص طبى للمتبرع للتأكد من كونه مناسبا للتبرع بالبلازما من عدمه.

السكة الحديد تستقبل 18 عربة روسية جديدة درجة ثالثة مكيفة عبر ميناء الإسكندرية

استقبل ميناء الإسكندرية دفعة من العربات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها ضمن صفقة الـ 1300 عربة التي تقوم بتصنيعها شركة ترانسماش هولدينج الممثل للتحالف الروسي المجرى ، تضم 18 عربة درجة ثالثة مكيفة بينهم 6 عربات ركاب و12 عربة بوفية.