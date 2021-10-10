شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: حملة "معا نطمئن" تجوب 3 محافظات اليوم لتسجيل الحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، تواجد حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، بمحافظات: "المنوفية وأسوان والسويس"، اليوم الأحد، بهدف تشجيع المواطنين ومساعدتهم في التسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة لتلقى لقاح فيروس كورونا في نفس اليوم، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.