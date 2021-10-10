شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تضبط 27 طن حلوى وأغذية فاسدة بالتزامن مع احتفالات المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 27 طنا و239 كيلو جرام حلوى وأغذية متنوعة، و605 لترات من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التى نفذتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشأت الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 29 سبتمبر الماضى وحتى أمس السبت، بالتزامن مع الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن تلك الحملات تأتى فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوفير غذاء آمن وصحى للمواطنين.

وأشار "مجاهد" إلى المرور على 1407 منشآت غذائية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى المنشآت الغذائية، لافتًا إلى إعدام 11 طن و807 كيلو جرام من الحلوى والأغذية المتنوعة و605 لترات من العصائر والمياه المعبأة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ومن جانبه قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، أنه تم ضبط 15 طنا و432 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة والحلوى، للشك فى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما تم سحب 3 آلاف و884 عينة من المواد الخام للحلويات والأغذية المتنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.

ولفت "عيد" إلى تحرير 1576 محضرًا حيال المخالفات التى تم رصدها خلال المرور طبقًا للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة فى هذا الشأن، كما تم إيقاف تشغيل 232 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مؤكدًا استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.