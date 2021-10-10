ضبط شخصين ينقبان عن الآثار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين؛ لقيامهما بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل في منطقة الشرابية.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (شخصين، مقيمان بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "محل سكن أحدهما"، وعُثر بداخلها على (حفرة قطرها 1٫5 بعمق 3 متر- أدوات تنقيب)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.