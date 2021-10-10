"خدت السور ونزلت في النيل".. انقلاب ميكروباص من أعلى كوبري الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يجري رجال المسطحات المائية والإنقاذ النهري عملية تمشيط لنهر النيل أسفل كوبري الساحل، للبحث عن ناجين إثر سقوط سيارة ميكروباص من أعلى الكوبري، الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة أجرة وسقوطها من أعلى كوبري الساحل.

المعاينة الأولية كشفت عن أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه روض الفرج، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها.

اصطدمت السيارة بالسور الحديدي وسقطت في نهر النيل أسفل الكوبري، وسط جهود من رجال الإنقاذ لانتشال الركاب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.