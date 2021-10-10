الداخلية تكشف حقيقة اختطاف طفلتين من والدتهما في شارع بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو متداول على أحد الحسابات الشخصية متضمناً إدعاء سيدة باختطاف طفلتيها.

رصدت أجهزة الأمن تداول أحد الحسابات الشخصية مقطع فيديو متضمناً تعليقاً ادعت خلاله صاحبة الحساب المشار إليه قيام بعض الأشخاص بالتعدي عليها بالضرب وخطف طفلتيها بإحدى شوارع محافظة المنوفية أمام المارة.

بالفحص تبين أن الطفلتين المشار إليهما كانتا صحبة والديهما (محاسب بأحد البنوك – مقيم بدائرة مركز قويسنا بالمنوفية) و4 من أقاربه خلال الرؤية الشرعية في المكان المخصص لها بمدينة قويسنا، حيث قام والدهما وذويه باصطحاب الطفلتين مما دفع والدتهما (صاحبة الحساب- مهندسة إلكترونيات – مقيمة بالقاهرة) باتهام والدهما وذويه بخطف نجلتيها على النحو الوارد بالفيديو سالف الذكر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، حيث توجه والد الطفلتين صحبتهما للنيابة العامة المختصة والتي تباشر التحقيق حالياً.