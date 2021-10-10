"ضربوا عليا نار في الشارع".. الداخلية: ضبط المتهمين بالسطو على سيارة تاجر بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج من (مالك محل أجهزة كهربائية ، مقيم بدائرة المركز) أنه حال استقلاله سيارته بدائرة المركز، قام ( 3 مجهولين) يستقلون سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية "بإطلاق عيار نارى تجاه السيارة قيادته وإيقافه ، والاستيلاء من داخل السيارة على مبلغ مالى (3 مليون جنيه) كان بحوزته ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج ، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبط ثلاثة منهم ، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة ، حيث اتفقوا على إرتكاب الواقعة نظراً لعلم أحد المتهمين بطبيعة عمل المجنى عليه واستلامه مبالغ مالية من المندوبين بصفة مستمرة ، وفى سبيل ذلك قام إثنين من المتهمين باستئجار سيارة ملاكى ونزعا اللوحات المعدنية منها .

وكشفت التحقيقات ، أنه بتاريخ الواقعة قاموا جميعاً بتتبع المجنى عليه حتى وصوله دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج ، وتقابله مع أحد المندوبين واستلامه مبلغ مالى منه ، حيث استمروا فـى تتبعه حتى محل البلاغ وارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه واستولوا على المبلغ المالى ولاذوا بالهرب وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه - السيارة والسلاح النارى "بندقية آلية" المستخدمان فـى إرتكاب الواقعة) وأضافوا بإنفاقهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وباقي المبلغ بحوزة المتهم الهارب.