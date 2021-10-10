أمن أسيوط يُعيد طفلة ضلت الطريق لأسرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، في إعادة طفلة- ضلت الطريق، لأسرتها.

تبلغ لقسم شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من (أحد المواطنين - سائق مركبة "توك توك") بعثوره على طفلة أثناء سيره بأحد الطرق بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تمكنت من تحديد أهليتها وتم استدعاء والدتها (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة القوصية) وتعرفت عليها وقررت أنها مقيمة طرفها، وأنها عقب خروجها من المدرسة مع الأطفال ضلت الطريق.

وقد وجهت المواطنة الشكر لرجال الشرطة على سرعة التوصل لنجلتها المفقودة.