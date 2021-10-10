قُدرت بمليون ونصف.. ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مُخدرة في الشرقية والدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 عناصر إجرامية بمحافظتي الشرقية والدقهلية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني- الأمن العام – الأمن المركزي)، ومديرية أمن (الشرقية – الدقهلية)، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر أقسام ومراكز شرطة (ثان العاشر من رمضان – بلبيس – المنصورة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم على النحو التالى: ضبط (عاطل – مقيم بمحافظة الشرقية) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزته (4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام - دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وضبط (عاطل – مقيم بمحافظة الشرقية) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (6 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي– هاتف محمول - 2 قطعة سلاح أبيض).

كما ضبطت أجهزة الأمن (عاطل – مقيم بمحافظة الغربية) حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته (150 لفافة لنبات البانجو المخدر - 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالي – هاتف محمول).

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (مليون و550 ألف جنيه تقريباً).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.