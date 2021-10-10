ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (سلاح أبيض – حقيبة يد مجهولة المصدر بداخلها "مبلغ مالي – هاتف محمول – بعض المتعلقات الشخصية").

بمواجهة المتهمان اعترفا بسرقة الحقيبة من إحدى السيدات حال سيرها بالمنطقة محل الضبط بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، كما أقر أحدهما بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

بتطوير مناقشة المتهمان اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية، كما أقرا بارتكابهما 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام الأول بالقاهرة)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية والتخلص من الحقائب بإلقائها بالطريق العام.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.