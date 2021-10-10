براءة متهم في إعادة محاكمته بـ"أحداث عنف البساتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بطره، ببراءة متهم في إعادة محاكمته بـ"أحداث عنف البساتين".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمد نبيل وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم من عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.