بالهدايا.. رئيس جامعة الأزهر يهنئ طلاب كليات الدَّراسة ببدء العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قطاع كليات جامعة الأزهر بالدراسة في اليوم الثاني لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022م.

وبحسب بيان اليوم، قدم المحرصاوي، خلال جولته، التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، ووزع الهدايا؛ بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وحلول الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وقرب حلول المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام.

وحث رئيس الجامعة، الطلاب على الجد والاجتهاد والمواظبة على حضور المحاضرات الدراسية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وسرعة التسجيل للحصول على التطعيم، داعيًا لهم بدوام التوفيق.

واستقبل المحرصاوي، عمداء ووكلاء كليات: اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.