حرارة 4 أيام.. الأرصاد تعلن توقعات جديدة بأماكن سقوط الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الأحد نستشعر ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة مقارنة بـ48 ساعة الماضية، حيث يكون الطقس حار مع تقدم ساعات النهار، مشيرا إلى أن الارتفاعات من درجة إلى درجتين على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.

وأضاف شاهين، أن درجات الحرارة ترتفع على جنوب الصعيد من 3 :4 درجات، ويكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار.

وتابع: "تستمر الأجواء الحارة لـ4 أيام ثم تعود الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية، وتنخفض الحرارة إلى المعدل الطبيعي".

وأكد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بداية من منتصف الأسبوع على جنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

وأشار إلى وجود نشاط محدود للرياح على معظم المناطق غير مؤثر على الأنشطة اليومية، لكن الظاهرة الأكثر تأثيرا هي الشبورة المائية، والتي تؤثر الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة وتنخفض على آثرها الرؤية الأفقية.

وأشار شاهين، إلى أن التقلبات الجوية واردة في فصل الخريف، خصوصا أن فصل الخريف هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، ولكن معظم أيامه تشهد اعتدالًا بدرجات الحرارة، ولكن وارد في النصف الثاني من فصل الخريف يكون هناك تقلبات جوية وحالات ممطرة سواء على شمال وجنوب البلاد.​