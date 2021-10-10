الشقق أقل من المتقدمين.. ما نظام الأولوية لتخصيص شقق سكن لكل المصريين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات فحص وفرز مُستندات المواطنين الحاجزين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2) "للوحدات الجاهزة للتسليم وتحت الإنشاء" لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، والتي تم فتح باب التقدم للحجز بها في 8 أغسطس الماضي.

وبالمراجعة المبدئية لموقف الطلبات المُسجلة على مشروعات إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، تبين وجود 35 مشروعا عدد المتقدمين أكبر من الوحدات المتاحة، حيث بلغ عدد المواطنين المتقدمين على تلك المشروعات ما يقرب من 37 ألف مواطن مُقابل عدد يقارب 19 ألف وحدة سكنية.

وجاءت المحافظات والمناطق التي بها عدد متقدمين أكبر من عدد الوحدات على النحو التالي:

محافظة كفر الشيخ: مركز الحامول، ومركز سيدى سالم، ومركز قلين.

محافظة الوادى الجديد: مركز الفرافرة.

محافظة سوهاج: مركز المراغة، ومركز المنشأة، ومركز طما، ومركز طهطا.

محافظة المنيا: مدينة المنيا الجديدة، ومركز بني مزار ، ومركز مطاى .

محافظة الشرقية: مركز أبو كبير، مركز فاقوس، ومركز مشتول السوق.

محافظة أسيوط: مدينة أسيوط الجديدة، ومدينة ناصر غرب أسيوط.

محافظة الإسكندرية: مدينة برج العرب الجديدة.

محافظة بنى سويف: مدينة بنى سويف الجديدة، ومركز بنى سويف، ومركز الفشن.

محافظة قنا: مدينة قنا الجديدة، مركز حاجر الجبل، ومدينة غرب قنا، ومركز القارة (أبو تشت)، ومركز القارة (أبو شوشة).

محافظة الأقصر: مدينة طيبة الجديدة.

محافظة الاسماعيلية: مركز فايد، ومركز البياضه، ومركز القصاصين.

محافظة الغربية: مركز كفر الزيات.

محافظة المنوفية: مركز السادات (الخطاطبة).

محافظة البحيرة: مركز بدر.

ومن المقرر، أن يتم فرز كافة طلبات المتقدمين على تلك المشروعات لمراجعة البيانات والمستندات المُسجلة على النظام والتي يتم وفقاً لها تحديد مدى انطباق الشروط من عدمه، ومن ثم تحديد أولويات العملاء على تلك المشروعات.

وفي حال زيادة عدد المتقدمين عن الشقق بعد نتائج فرز الطلبات يتم تطبيق نظام الأولوية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء على النحو التالي:

1- متزوج ويعول (شاملًا: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سنًا.

2- ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنًا.

3- ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنًا.

- وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.

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