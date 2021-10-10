الأطباء: 11873 طبيباً شاركوا في انتخابات التجديد النصفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة نجوى الشافعي، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للأطباء، إن عدد الأطباء المشاركين بانتخابات التجديد النصفي بلغ نحو 11 ألفا و873 طبيبا، من إجمالى 291.294 طبيبا مقيدين بالنقابة.

وأوضحت الشافعي، في كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد بنقابة الأطباء لإعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي، أن أقل المحافظات من حيث نسبة المشاركة هي محافظة القاهرة بنسبة أقل من 1%، في حين بلغت نسبة المشاركة بمحافظة الفيوم حوالي 26%.

وأضافت أن الفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة فوق السن، هم: الدكتور أحمد حسين، الدكتور أسامة محمود، الدكتور جمال عميرة، وتحت السن: الدكتور أحمد على، والدكتور خالد أمين، والدكتور مايكل يوسف، أما الفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة بالنسبة للقطاعات، فهم: قطاع القاهرة الدكتور محمد سمير، قطاع شرق الدلتا أيمن سالم، قطاع وسط الدلتا الدكتور محمد سلامة، غرب الدلتا الدكتور محمد فريد، قطاع شمال الصعيد الدكتور أحمد اليك، قطاع جنوب الصعيد الدكتور مصطفى هاشم.