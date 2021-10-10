ضبط شخص بحوزته ألعاب نارية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، بحوزته كمية من الألعاب النارية، بقصد الإتجار.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (عامل مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالألعاب النارية ومحدثات الصوت متخذاً من المنطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه في ترويج وبيع الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وعُثر بحوزته على 5 ألاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.