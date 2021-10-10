إحباط ترويج 220 طن مواد غذائية وأعلاف فاسدة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية، حملة أمنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية في مجال إنتاج الأعلاف والمطهرات والمنظفات المنزلية والمنتجات البلاستيكية والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة وكذا المنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظات (القاهرة – دمياط – الاسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (3 مصانع – مخزن – شركة – 2 عيادة - محل) عشوائية وبدون ترخيص، حيث يتم من خلالها تصنيع الحلوى الجافة وإعادة تدوير زيوت المحركات وتصنيع الأعلاف الحيوانية، وقد بلغ إجمالي المضبوطات (71٫7 طن مواد غذائية مجهولة المصدر - 129٫5 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون ترخيص – 83 طن زيوت محركات مصنعة من مواد بترولية بدون ترخيص معبأة ومعدة للتداول – 35 طن منظفات ومطهرات منزلية بدون ترخيص – 2005 عبوة لقاحات وأدوية بيطرية بدون ترخيص).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.