الداخلية: ضبط 166 متهمًا بحوزتهم 194 سلاحًا وتنفيذ 49470 حكما قضائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط (194 قطعة سلاح ناري، بحوزة 166 متهمًا، وتنفيذ 77682 حكما قضائيا متنوعا، وتم ضبط تشكيلين عصابيين، ارتكبوا 16 حادث متنوع.

كما ضبطت الحملات، 273 قضية مخدرات بإجمالي 290 متهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.