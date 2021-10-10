ضبط مسئولي شركة مستلزمات طبية بحوزته 120 جهاز تنفس صناعي غير مطابق للمواصفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، مسئولي إحدى شركات المستلزمات الطبية بالقاهرة، بحوزته 120 جهاز تنفس صناعي غير مطابق للمواصفات ومهرب جمركياً.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (مسئولي إحدى شركات المستلزمات الطبية الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بممارسة نشاطاً واسع النطاق في مجال استيراد وتوزيع الأجهزة الطبية المهربة وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية المُستحقة، وقيام الشركة ببيعها لعملائها وخاصة شركات المستلزمات الطبية من أجهزة التنفس غير المطابقة للمواصفات والمهربة جمركياً.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم استهداف مقر الشركة وضبط (مدير مبيعات الشركة) حال قيامه بممارسة نشاطه المؤثم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وبحوزته ( 100 جهاز تنفس صناعي صغير الحجم غير مطابق للمواصفات ومهرب جمركياً – 20 جهاز تنفس صناعي كبير الحجم غير مطابق للمواصفات ومهرب جمركياً) مهربة من الخارج وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية، وغير مسجلة بالجهات المختصة ومحظور تداولها.

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.