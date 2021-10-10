ماسك وبندقية ودراجتين.. كواليس مطاردة انتهت بمقتل عامل أمام شقيقه بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقتل عامل بمركز كرداسة شمال المحافظة.

تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمقتل عامل بطلق ناري، وتبين إصابته بطلق نارى وتم نقله لأحد المستشفيات وتوفى حال وصوله.

بسؤال شقيق المجني عليه قرر أنه أثناء تواجده رفقة شقيقه أمام مسكنهما فوجئا بقدوم دراجة نارية يستقلها شخصان ويلاحقهما شخصان آخران يستقل كلاً منهما دراجة نارية أطلق أحدهما أعيرة نارية فأحدث إصابة شقيقه المشار إليها التى أودت بحياته.

أمام العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، أضاف أنه بمساعدة أهالى المنطقة تمكنوا من ضبط مطلق الأعيرة النارية، وتبين أنه (عامل مقيم بدائرة المركز) بحيازته (بندقية آلية – وعدد من الطلقات من ذات العيار– غطاء وجه "ماسك" – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") المستخدمين في الواقعة.

بمواجهته أمام الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، اعترف المتهم بحدوث مشادة كلامية بين صديق له والشخصان المستقلان الدراجة النارية الأولى "لا يعلم بياناتهما" تطورت لمشاجرة بينهم فتدخل لمناصرة صديقه وأحضر السلاح المضبوط وقام هو وصديقه بملاحقتهما وإطلاق الأعيرة النارية وإصابة المجنى عليه عن طريق الخطأ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط باقى المتهمين.