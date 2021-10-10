شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطرح حلوى المولد النبوى الشريف بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من حلوى المولد النبوى الشريف بمجمعات الشركة التى يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكى بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30% .

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة، إن سعر الكيلو بحلوى المولد يبدأ من 65 جنيها و2 كيلوا 130 و3 كيلو 200 جنيه وأن مكونات العلبة تشمل فولية وسمسميه وملبن وبندق واقراص بالمكسرات وجوزية وجوز الهند وغيرها من الأنواع الأخرى ويتم تكثيف الحملات على أسواق حلوى المولد للتأكد من مطابقتها للمواصفات واتخاذ الاجراءات القانونية للمخالفين فى عرض حلوى غير مطابقة للمواصفات أو تضر بالصحة العامة للمواطنين.