شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. نقل 2233 أسرة من عزبة أبو قرن لوحدات مفروشة بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، انتهاء أجهزة محافظة القاهرة من إزالة وإخلاء 904 عقارات بمنطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، من أصل 1413 عقارا، وبلغت نسب التنفيذ 65%، ضمن خطة تطوير المنطقة والمناطق العشوائية، وتوفير "حياة كريمة" للأسر الأكثر احتياجا.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، خلال متابعتها أعمال الإزالة، أنه تم نقل وتسكين 2233 أسرة وتسليمهم وحدات بديلة بمشروع معا بحى السلام بوحدات مؤثثة ومجهزة بالكامل.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة أن أعمال الإزالة الجارية بعزبة ابو قرن العشوائية والمصنفة بغير الآمنة على قاطنيها والتى تقع بنطاق حى مصر القديمة، يتم تنفيذ أعمال نقل السكان تحت إشراف اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة ومجموعة المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحى مصر القديمة.

وتتميز منطقة الفسطاط بوجود عدد من المباني الدينية الأثرية، على غرار مسجد عمرو بن العاص، أحد أقدم المساجد الإسلامية في مصر وأفريقيا، بجوار الكنائس القديمة "المعلقة، وماري جرجس، وأبو سيفين، والعذراء"، والمعبد اليهودي، وسور مجرى العيون، بالإضافة إلى متحف الحضارة، الذي يقع بالقرب بحيرة عين الحياة والذى يدعم استغلالها بشكل مثالي في الجذب السياحي والترفيهي.