شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: انتهاء تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مدرستى سراى القبة الإعدادية بنات ونوبار الإعدادية بنات بعابدين، لمتابعة سير العملية التعليمية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والصحية بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد 2021/2022.

وأكد محافظ القاهرة انتظام العمل بجميع مدارس العاصمة البالغ عددها حوالى 5624 مدرسة منها 2900 مدرسة حكومية وتضم حوالى 2,5 مليون طالب .

ووجه عبد العال، التهنئة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية ببدء العام الدراسى الجديد متمنيًا لهم التوفيق من أجل بناء الوطن ورفعته، مطالبا الطلاب الانتظام فى العملية التعليمية دون خوف، مطمئنًا أولياء الأمور بأن الدولة اتخذت كافة الإجراءات التى من شأنها حماية الطلاب والحفاظ على صحتهم، مشيرَا إلى أنه تم تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية بلقاح كورونا لتوفير أقصى درجات الأمان للطلاب .

وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منذ بداية العام الدراسى حتى نهايته بعد أن تقرر أن يكون هذا العام حضوريا لكافة الطلاب، مشيرا إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة كانت سبب رئيس فى تقليل الوفيات والإصابات، وهناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع لتوفير أقصى حماية، كما شدد على مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميدانى اليومى من أول أيام العام الدراسى حتى نهايته، مؤكدا على أنه سيكون هناك محاسبة فورية على أى تقصير .

وأضاف محافظ القاهرة، أنه يوجد تنسيق مستمر بين مديريتى الصحة والتربية والتعليم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، مشيرا إلى تواجد الزائرة الصحية أو المشرفة الطبية فى الفترتين الصباحية والمسائية .

كما شدد محافظ القاهرة على عدم السماح بدخول اى شخص للمدرسة طالب أو معلم او زائر دون ارتداء الكمامة مع توفير كمامات احتياطية لاستخدامها عند الحاجة .

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الكثافات داخل الفصول وتوافر تهوية جيدة بها وتعيين مشرف لتنظيم نزول وصعود الطلاب الفصول لتجنب التزاحم، مشددا على ضرورة متابعة النظافة بالمدارس بالفصول ودورات المياه والمعامل مع التأكد من توافر بوابات التعقيم للحد من انتشار الفيروس .