شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن دخول 1724 فصلا جديدا الخدمة لتقليل الكثافة بالمدارس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الطلاب بداية العام الدراسى الجديد حضور طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة السعيدية الثانوية بحى جنوب الجيزة، وهنأ المحافظ الطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسى الجديد، متمنياً لهم التوفيق مع تحفيزهم على النجاح والتفوق وتكريم المتميزين منهم وتشجيع المعلمين على رسالتهم التعليمية السامية التى تبنى عليها كافة جهود التنمية والتقدم من أجل بناء الوطن ورفعته.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن العام الدراسى الجديد شهد استقبال 2.5 مليون طالب وطالبة داخل 3 آلاف مدرسة، مؤكداً على انتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ أن الدولة تبذل قصارى جهدها للنهوض بالمنظومة التعليمية وتطبيق نظم التعليم الحديث، مؤكداً على دخول 71 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة والتى ستساهم فى تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بإجمالى 1724 فصلاً دراسياً وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية مؤكداً على السعى نحو توفير أراضى فضاء أخرى تصلح لإقامة مدارس فى إطار الجهود التى يتم بذلها لتفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول خاصة فى ظل المتغيرات التى أحدثتها جائحة كورونا.

ووجه المحافظ، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتأكيد على مديرى المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات و الإهتمام بالنظافة وغسل الأيدى و التباعد وضرورة إرتداء الكمامات الطبية مع تطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين وفقا للقرارات الوزارية المحددة لذلك .

وشهدت جوله محافظ الجيزة تفقد مدرستى عامر عبد المقصود بحى الدقى وشبرامنت الاعدادية بنات بمركز أبو النمرس للاطمئنان على سير العملية التعليمية .

والتى بعث خلالها محافظ الجيزة رسالة طمأنة لأولياء الأمور على أبنائهم الطلاب مشيرآ بأن الدولة قامت بإتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة حيث تم تطعيم جميع المعلمين و الإداريين والعمال فى قطاع التعليم حفاظاً على السلامه العامة مطالبآ أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب .

مؤكداً على جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب دون أى معوقات حيث قامت الأحياء والمراكز بالتعاون مع الإدارات التعليمية ومراجعة إشتراطات السلامة الإنشائية والأمان والتأكد من تغطية البالوعات و سلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وتوافر طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة .

كما حرص المحافظ خلال جولته على تفقد غرف العزل والتأكد من تواجد الزائرات الصحيات و أدوات التعقيم التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب وكذا تفقد عددآ من الفصول الدراسية وفصول الطلاب من ذوى الإحتياجات الخاصة .

وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء والمراكز بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ومراجعه أعمدة الإنارة ورفع أى مخلفات أولا بأول .

رافق المحافظ خلال الجولة أبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن و الدكتورة الهام احمد رئيس قطاع الخدمات والانشطه بوزارة التربية والتعليم والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والعميد محمد حمزة المستشار العسكرى و مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية ورؤساء أحياء جنوب والدقى وأبو النمرس .