شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعتمد 16 محفظًا ومحفظة جددًا للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نتيجة اختبار 16 محفظًا ومحفظة متطوعين "المجموعة الثانية والعشرون" من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، ليكون إجمالي من تم إجازتهم حتى تاريخه (2507) محفظًين ومحفظات، وذلك في إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه يجرى إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم :

1. عبد الحكيم محمود أحمد الهندي

المنوفية

2.عمر محمود حامد خضر

المنوفية

3.رحاب سعيد عبد العال عبد الله

المنوفية

4.فاطمة السيد إبراهيم قريطم

المنوفية

5.سلوى سليمان محمد الحريري

المنوفية

6.هبة محمد رمضان عبد العزيز

المنوفية

7.جمال السيد علي خضر

المنوفية

8.صفية أحمد محمد حمامة

المنوفية

9.إسراء سامي أبو الفتوح خلاف

المنوفية

10.هيام حفني محمد عبد الحميد

المنوفية

11.نجلاء محمد علي البشبيشي

المنوفية

12. راوية عبد الله إبراهيم قابيل

المنوفية

13.هاجر محمد عزب محمد

المنوفية

14.أسماء محمد عزب محمد

المنوفية

15. أحمد إبراهيم محمد إبراهيم

المنوفية

16. وليد عبد المنعم أحمد إبراهيم

المنوفية