ندب أحمد الشيخ وكيلًا دائمًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بندب أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير للقيام بأعمال الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتبارًا من 9 أكتوبر الجاري.

وعلى جانب آخر، كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعرض تقريرًا قدمه الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات والقائم بعمل رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، حول استعداد الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد وأنشطة الجامعة التعليمية والبحثية.

وأفاد التقرير باستكمال تجهيز جميع القاعات الدراسية وزيادة عددها حيث تحتوى الجامعة على 37 قاعة دراسية مجهزة بأجهزة عرض حديثة، كما تم استكمال معامل الطاقة الجديدة والمتجددة وورشة الصيانة ومعامل الحاسب الآلي ومعامل الميكاترونكس، إضافة إلى الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية ونشرها على الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأوضح التقرير، أن الجامعة تقدم 6 برامج دراسية متميزة، تشمل: (برنامج تكنولوجيا المعلومات – برنامج الميكاترونكس – برنامج الأوتوترونكس- برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة – برنامج تكنولوجيا إنتاج ومعالجة ونقل البترول – برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية).

وأشار التقرير إلى قيام الجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة ضد فيروس كورونا، كما تم فتح العيادة الطبية بالجامعة فضلاً عن حث الطلاب من خلال موقع الجامعة الإلكتروني على ضرورة تطعيمهم قبل دخول الحرم الجامعي، وذلك من خلال مراكز الشباب والقوافل المتنقلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة.