شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تواصل تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب بلقاح كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الإدارة الطبية بجامعة حلوان حملة تطعيم طلاب الجامعة باللقاح الخاص بكورونا، كما تستمر فى مواصلة توفير اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، حيث أكدت الجامعة استمرار أعمال الكشف الطبى وتلقى الطلاب التطعيمات تحت إشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، ويشارك فى تنظيم تلقى الطلاب التطعيمات اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة على السيد رئيس الاتحاد.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن الدكتور ممدوح مهدى، حث الطلاب على ضرورة الإقبال على تلقى لقاح فيروس كورونا، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تهدف للمحافظة على سلامتهم، لافتا إلى الجامعة وفرت مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح، وأن الدولة توفر اللقاح لطلاب الجامعة، لضمان استمرار العملية التعليمية بصورة آمنة ومستقرة.

وأشاد مهدى بدور الدولة المصرية، وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري، مؤكدا أن الحملة تأتى فى إطار الدور المجتمعى للجامعة، والوقوف دعمًا لجهود الدولة فى ظل خطة الدولة لحماية كافة مواطنيها بتوجيهات من الرئيس السيسى.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر للطاقم الطبى، لما قدموه من جهد لراحة متلقى التطعيمات والتى تمت بشكل منظم وحضارى متبعين فيه كافة الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، أن المقرات المخصصة لتطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا داخل الحرم الجامعى هى الصالة المغطاة للمستجدين وقاعتى 3 و4 فى المطعم المركزى للطلاب القدامى وكذلك الجرعة الثانية، مؤكدا أن طلاب المدن الجامعية من لم يتلقوا التطعيم يتم الكشف الطبى عليهم وتطعيمهم فور وصولهم، وفى القطاعات الخارجية يتوافر مقرات فى كليات التربية الموسيقية والفنون التطبيقية وهندسة المطرية، بالإضافة إلى مقر داخل مبنى رئاسة الجامعة للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.