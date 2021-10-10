شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط جديدة لقطاع المعاهد الأزهرية مع بدء العام الدراسى الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر قطاع المعاهد الأزهرية منشورا لشيوخ المعاهد تزامنا مع بدء العام الدراسى تضمن عددا من التعليمات وهى كالآتى:

1- تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام الجميع بها .

2- تلقى جميع العاملين لقاح كورونا .

3- التأكد من وجود دفتر للزيارات داخل كل معهد .

4- تعقيم الفصول ودورات المياه .

5- البدء فى عمل سجل خاص للطلاب والطالبات للعام 2021 / 2022 م.

6 - التأكيد على البدء فى عمل سجل عام للطلاب والطالبات للعام 2021 / 2022 م .

7- توزيع العمل على جميع العاملين بالمعهد .

8- عدم إسناد دفتر الحضور والانصراف للوكيل الثقافى بالمعهد وخاصة تخصص العلوم والرياضيات .

9- التأكيد على البدء فى أعداد جدول الحصص .

10- التأكيد على الجميع بأن يقوم كل موظف بالعمل المسند إليه من قبل إدارة المعهد ولا يتدخل فى عمل الأخر .

11- إسناد الإشراف على معلمى المواد لأقدم معلم كل فى تخصصه .

12- التأكيد على شيخ المعهد وشئون العاملين بأعداد قاعدة البيانات لجميع العاملين للعام الدراسى 2021 / 2022 م وخاصة (1م ) تنسيق .