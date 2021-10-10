أخبار مصر

ضوابط جديدة لقطاع المعاهد الأزهرية مع بدء العام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط جديدة لقطاع المعاهد الأزهرية مع بدء العام الدراسى الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر قطاع المعاهد الأزهرية منشورا لشيوخ المعاهد تزامنا مع بدء العام الدراسى تضمن عددا من التعليمات وهى كالآتى: 

 

1-  تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام الجميع بها . 

 

2- تلقى جميع العاملين لقاح .

 

3- التأكد من وجود دفتر للزيارات داخل كل معهد .

 

4- تعقيم الفصول ودورات المياه .

 

5-  البدء فى عمل سجل خاص للطلاب والطالبات للعام 2021 / 2022 م.

 

6 - التأكيد على البدء فى عمل سجل عام للطلاب والطالبات للعام 2021 / 2022 م .

 

7-  توزيع العمل على جميع العاملين بالمعهد .

 

8- عدم إسناد دفتر الحضور والانصراف للوكيل الثقافى بالمعهد وخاصة تخصص العلوم والرياضيات .

 

9- التأكيد على البدء فى أعداد جدول الحصص . 

 

10- التأكيد على الجميع بأن يقوم كل موظف بالعمل المسند إليه من قبل إدارة المعهد ولا يتدخل فى عمل الأخر .

 

11- إسناد الإشراف على معلمى المواد لأقدم معلم كل فى تخصصه .

 

12- التأكيد على شيخ المعهد وشئون العاملين بأعداد قاعدة البيانات لجميع العاملين للعام الدراسى 2021 / 2022 م وخاصة (1م ) تنسيق .

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا