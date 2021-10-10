شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العام الدراسى برياض الأطفال فى المعاهد الأزهرية بإجراءات وقائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اليوم الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية معهد مجمع مدينة نصر النموذجى؛ للاطمئنان على بداية العام الدراسي الجديد، والتأكيد على تفعيل تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتهنئة الطلاب والمعلمين بالعام الجديد.

وشملت الجولة حضور طابور الصباح، وتفقد كافة المراحل الدراسية بداية من رياض الأطفال مروراً بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وصولا للمرحلة الثانوية.

ورافقه فى الجولة الدكتورة فاطمة الأحمر مدير عام رياض الأطفال، وطروب رسلان مدير عام التعليم الخاص، والدكتورة دعاء صبري عضو المكتب الفني لرئيس القطاع، وأحمد عمر مدير إدارة غرب التعليمية.