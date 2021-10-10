شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: انتظام 2.5 مليون طالب بـ5624 مدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة انتظام الدراسة اليوم بجميع مدارس مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ويبلغ عددها 5624 مدرسة، بها 2.5 مليون طالب وطالبة فى 33 إدارة تعليمية.

وأجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة على عدد من المدارس لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، بالتزامن مع بدء أول يوم مدارس، يرافقه اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ومحمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من مسئولى المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة خلال لقائه مع الطلبة، أن الدولة بذلت جهودها لتأمين العملية التعليمية، وتطعيم كافة العاملين بالعملية التعليمية بلقاح كورونا.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه لن يسمح بحرمان طالب من الانتظام فى الدراسة لتأخره فى دفع المصروفات، كما سيتم دفع المصروفات للطلاب غير القادرين ليستطيعوا الانتظام فى مدارسهم.

وأضاف محافظ القاهرة، أن هناك تنسيقا مستمرا بين مديريتى الصحة والتربية والتعليم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات كافية والرعاية الصحية مع تواجد الزائرة الصحية او المشرفة الطبية بالمدارس.