شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد المدارس ويوجه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة على عدد من المدارس لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، بالتزامن مع بدء أول يوم دراسى، يرافقه اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ومحمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من مسئولى المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة خلال لقائه مع الطلبة، أن الدولة بذلت جهودها لتأمين العملية التعليمية، وتطعيم كافة العاملين بالعملية التعليمية بلقاح كورونا.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه لن يسمح بحرمان طالب من الانتظام فى الدراسة لتأخره فى دفع المصروفات، كما سيتم دفع المصروفات للطلاب غير القادرين ليستطيعوا الانتظام في مدارسهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تشديد الإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسى وحتى نهايته لتوفير أقصى حماية للطلاب خاصة، لافتا إلى أن القاهرة بها أكثر من 2 مليون طالب و2200 مدرسة . مؤكدًا على أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت سبب رئيس في تقليل الوفيات والإصابات .

وأكد محافظ القاهرة على وجود تنسيق مستمر بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات كافية والرعاية الصحية مع تواجد الزائرة الصحية او المشرفة الطبية بالمدارس .