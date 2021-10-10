شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدرسة بالقاهرة يحتفلون بانتصارات أكتوبر فى أول يوم دراسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت مدرسة المستقبل التجريبية المتكاملة للغات "المستقبل 4"، بقيادة سحر بيومى مديرة المدرسة، بانتصارات أكتوبر اثناء طابور الصباح، حيث حرصت المدرسة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا ، إضافة إلى ارتداء بعض التلاميذ زى عسكرى" لتجسيد روح الانتصار والاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة وترسيخا لحب الوطن ورسم عقيدة التضحية من أجل الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته، كما حرص الطلاب على حمل علم مصر وارتداء إحدى الطالبات "فستان" يحمل صورة علم مصر.

وأكدت مديرة المدرسة حرصها على تنمية روح الانتماء والولاء لدى الأطفال منذ الصغر، موضحة أن حب الوطن يجب أن يغرس فى نفوس الطلاب.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.

وانطلق صباح أمس السبت العام الدراسى الجديد فى قرابة12 محافظة، فيما انتظمت الدراسة بكامل طاقتها صباح اليوم الأحد.