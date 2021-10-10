شكرا لقرائتكم خبر عن مدن جامعة القاهرة تواصل تسكين الطلاب المغتربين وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مدن جامعة القاهرة، استقبال وتسكين الطلاب المغتربين والوافدين للإقامة بها خلال فترة الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2021 - 2021 ، وفقًا لجداول التسكين بكل مدينة وحتى 17 أكتوبر.

وأنهت المدن الجامعية استعداداتها لإستقبال الطلاب بعمليات تعقيم موسعة والاستعانة بالكواشف الحرارية وأجهزة التعقيم، للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم، وقصر الإقامة على الذين تلقوا التطعيم فقط.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه بتوفير المواصفات البيئية السليمة فى المدن الجامعية والحفاظ على الشكل الجمالي لشوارعها ومبانيها والبدء فى تسكين الطلبة والطالبات المقبولين بها خلال الأسبوع الأول للدراسة، وفقًا للقواعد والشروط الخاصة بالتسكين مع توفير أماكن لذوي القدرات الخاصة والطلاب الوافدين.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه لا زيادة في مصروفات المدن هذا العام، بالإضافة إلى إعفاء غير القادرين، مشيرًا إلى أن تسكين الطلاب بالمدن سبقه استعدادات مكثفة بدأت بأعمال الصيانة والفرش والتعقيم المستمر، بالإضافة إلى وجود فرق طبية تم إعدادها على أعلى مستوى للكشف على الطلاب قبل التسكين، وإنشاء وحدة لتلقي لقاح كورونا داخل المدينة الجامعية وذلك في إطار حرص الجامعة لاستقبال الطلاب والحفاظ عليهم في ظل ما يشهده العالم من انتشار فيروس كورونا.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام فى المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهى، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة القاهرة عن شروط القبول بها في العام الجامعي الجديد ومن بينها، أن يكون الطالب "مقيدا نظاميا"، وأن يكون ناجحًا ومنقولاً للفرقة الأعلى بدون مواد "نظام الفصل الدراسى"، ومنقولاً للفرقة الأعلى بدون مواد "نظام الساعات المعتمدة"، و غير مقيد من الخارج "مستنفد مرات الرسوب"، وأن يكون غير محول من جامعات أخرى للطلاب الجدد، و غير موقع عليه إحدى العقوبات التأديبية من إدارة الجامعة أو الكلية المقيد بها، و خارج النطاق الجغرافى المعمول به من مركز جامعة القاهرة.