شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم العالى بشأن لائحة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد، قرار وزير التعليم العالى رقم 5633 لسنة 2021 بشأن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأكد القرار أنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن تفويض الاختصاصات وعلى قانون تنظيم الجامعات وعلى قانون الموازنة العامة وقوانين أخرى قرر

المادة الأولى تنظم أحكام هذه اللائحة التصرفات المالية والإدارية لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى المنشأ وله الشخصية الاعتبارية العامة بموجب نص المادة 12 من القانون رقم 163 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.

كما نصت المادة الثانية على أهداف الصندوق حيث يتولى الصندوق الصرف على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وتحدد الدراسة الاكتوارية التي يعدها المختصون المزايا التي تمنح للعضو والمقصود بالأسرة التي تتمتع بالمزايا المقررة للمخاطبين بأحكام هذه اللائحة .