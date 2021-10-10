شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 13 مسجدا بشمال سيناء الجمعة المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبلة، 16 مسجدا جديدا "إحلالًا وتجديدًا"، منها 13 مسجدًا بمحافظة شمال سيناء، كما سيتم افتتاح 3 مساجد أخرى صيانة وترميمًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو الماضى حتى الآن 237 مسجدًا، منها 211 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و26 مسجدًا صيانة وترميمًا،وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى.

وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف شمال سيناء

1. نور الإسلام ( سوق الجملة) – العريش بجوار مديرية الأمن

2. النعيم – شارع البحر – العريش

3. الصحابة الجديد – ش العشرين - العريش

4. الفردوس – ش العشرين – العريش

5. الخليل – أمام نادي الشرطة - العريش

6. الحبيب المصطفي – ابني بيتك – الجولف - العريش

7. خاتم المرسلين – العبيدات - العريش

8. صحابة رسول الله – حي عاطف السادات - العريش

9. الواحة النموذجي – بجوار المدينة الشبابية - العريش

10. الخير والبركة – حي عاطف السادات – العريش

11. مالك الملك – بجوار المدينة الشبابية – العريش

12. عباد الرحمن – حي السمران – العريش

13. باب الريان – قرية الكرامة - العريش





مديرية أوقاف قنا14. جاد الكريم – نجع صفر - فرشوط





مديرية أوقاف الدقهلية

15. حلمي بدر– عزبة حلمي بدر – مركز تمي الأمديد

مديرية أوقاف كفر الشيخ16. أبو منيسي الجديد – أبو منسي – سيدي غازي – كفر الشيخ شرق

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:





مديرية أوقاف قنا

17. أبو بكر الصديق – المخزن - قوص

18. أحباب النبي – المنطقة الصناعية بقنا

19. آل غريب – العسيرات - فرشوط