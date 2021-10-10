شكرا لقرائتكم خبر عن بالورود وعلم مصر.. التلاميذ يبدأون يومهم الدراسى وسط إجراءات احترازية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى جو من البهجة والفرحة، استقبلت بعض المدارس طلابها بالورود فى أول يوم بالعام الدراسي الجديد، حيث حرصت المدارس على إضفاء أجواء من البهجة والسعادة على الطلاب، كما منحت الطلاب علم مصر فى إطار الاحتفال بانتصارات أكتوبر داخل المدارس، كما وجهت المدارس طلابها بضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية بإرتداء الكمامة والتباعد مع تسليم الطلاب الكتب الدراسية لبدء عام دراسى منضبط ومستقر والتزاما بالخطة الدراسية والمناهج.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.

وانطلق صباح أمس السبت العام الدراسى الجديد فى قرابة 12 محافظة، فيما انتظمت الدراسة بكامل طاقتها صباح اليوم الأحد.