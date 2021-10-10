شكرا لقرائتكم خبر عن المرور ينشر الأوناش والخدمات بالطرق لتسهيل وصول الطلاب للمدارس والجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، بنشر الخدمات المرورية على الطرق السريعة، لتأمين رحلات المواطنين والطلاب المتوجهة الى المدارس والجامعات على المحاور الرابطة بين المحافظات على مدار اليوم، مع تكثيف تواجد تصفية الكثافات المرورية بكافة الطرق التى تظهر خلال رحلات الذهاب، والعودة على مدار اليوم بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وعززت الإدارة من انتشار الخدمات المرورية بمحيط الجامعات والمدارس والطرق المؤدية إليها، ومنع حدوث أى اختناقات مرورية بها، خاصة فى أوقات الدخول والخروج للطلاب والعاملين، مع تكثيف الحملات المرورية بنطاق المدارس والجامعات لضبط المخالفات المرورية، خاصة فتح الأبواب أثناء السير، وتحميل ركاب على الأجزاء الخارجية للسيارة، وتحميل ركاب زيادة، وعدم الصلاحية الفنية للسيارات، والسرعة الزائدة.

وعينت إدارة المرور خدمات مرورية من الأوناش، لرفع حالات الانتظار الخاطئ التى تؤثر على عملية دخول وخروج الطلاب، بالتنسيق مع مسئولى المدارس الواقعة بنطاق كل قطاع لتعيين خطوط سير معلومة للأتوبيسات التابعة لها، وتخصيص أماكن انتظار لها بعيدًا عن نهر الطريق، بما لا يؤثر على الحركة المرورية.

وقامت إدارة المرور بتفعيل دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين فى حالة حدوث أى أعطال أو حوادث مرورية، من خلال الاتصال على رقم 0122111000 -24021233، وسيتم تكثيف السيارات أعلى المحاور والطرق التابعة للإدارة التى تكتظ بالمركبات، كما يتم مراقبة السرعة أعلى الطرق السريعة من خلال الردارات المتحركة والمنتشرة أعلى الطرق لتقليل الحوادث، كما يتم تكثيف الحملات المرورية الخاصة بالكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة من سائقى الأتوبيسات، حرصا على سلامة المواطنين والطلاب، وتجنبا لوقوع أى حوادث، مع نشر مباحث المرور بكافة مواقف السيارات، لمنع التلاعب فى تعريفة الركوب.