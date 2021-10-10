شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يوجه رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور خاصة بالبحث والتقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، قائلا: أعزائى المعلمين وأولياء الأمور والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسى أود التأكيد على أن إيداع المعلومات فى عقول التلاميذ لتخزينها يساعد فى صناعة قوالب مكررة من التلاميذ غير قادرة على مواكبة متطلبات ومهارات القرن الحادى والعشرين ولا يحقق بناء الإنسان المصري.

وتابع حجازى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "شجعوا التلاميذ على البحث والتقصى واستثمار كل طاقته حتى يمتلكوا مهارات التفكير بأنواعه المختلفة فأرجوكم أعزائى المعلمين وأولياء الأمور لا تقدموا معلومات جاهزة للتلاميذ بل ساعدوهم على بناء المعرفة بأنفسهم وبناء شخصيتهم وحدوث تعلم حقيقى يساعد التلاميذ على الاندماج والتفكير والاستمتاع بما يتعلمونه حتى يوظفونه فى حياتهم".

واختتم نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين:"وأطلب من أبنائى التلاميذ الجد والاجتهاد وأن يعلموا أن ألم الدراسة لحظة وتنتهى بينما إهمالها ألم يدوم مدى الحياة".