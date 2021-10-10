الري: تنفيذ مشروعات مهمة لحماية المواطنين والممتلكات من أخطار السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات الهامة للحماية من أخطار السيول بالعديد من محافظات الجمهورية.

وقال عبدالعاطي، في بيان، اليوم الأحد، إنه يجري حاليا تنفيذ العديد من أعمال الحماية فى سيناء، حيث انتهت عملية حماية منطقة الطور من أخطار السيول، وأوشكت المرحلة الثانية لحماية طابا، وعملية حماية وادي "غرندل" بمدينة رأس سدر على الانتهاء، كما يتم حاليا إنشاء بحيرة صناعية وحاجز و7 أحواض تهدئة بمنطقة "أولاد علي" بوادي العريش لحماية المدينة.

وأضاف أنه يتم إنشاء 10 خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين، وعملية حماية وادي وردان بمدينة رأس سدر (مرحلة ثانية)، وإنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادي بعبع، وتنفيذ معبر على الطريق الساحلي (النفق - شرم الشيخ) بمخرج وادي بعبع، بالإضافة لعدد من الأعمال في مركز نخل بمحافظة شمال سيناء.

وأوضح الدكتور عبدالعاطي أنه في محافظة البحر الاحمر، أوشكت عملية إنشاء سد وبحيرة صناعية وحاجز ترابي خلفها وقناة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير على الانتهاء، وجار تنفيذ أعمال الحماية للأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وإنشاء بحيرتين صناعيتين وحاجز ترابي خلف كل بحيرة بقرية الزعفرانة.

وفي محافظة مطروح، أشار الوزير إلى أنه تم البدء في إنشاء سد وادي أبو إسماعيل (وادي الشقوق) لحماية حي الزهور من أخطار السيول.

وفيما يخص مشروعات الحماية بمحافظات الصعيد، أوضح الدكتور عبدالعاطي أنه قد تم الانتهاء من عملية حماية البنية الأساسية لوادي العمراني الغربي، وحماية البنية الأساسية لوادي العمراني البحري بمحافظة أسيوط، كما تم التسليم المبدئي للعمليتين، كما انتهت أيضا عملية حماية وادي عبادي بمحافظة أسوان، والأقصر (المرحلة الرابعة) لحماية قرى (الشغب - نجع الدبابية - قرية المعلة - نجع خور القضا - نجع المساعيد).

جدير بالذكر أن السيول عبارة عن أمطار رعدية ذات كثافة عالية تسقط خلال فترات زمنية قصيرة، ينتج عنها السيول والتي تنساب بسرعة كبيرة قد تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، وتحدث على فترات متباعدة وقد تسبب الأضرار والخسائر في الأرواح والممتلكات والمنشآت حال عدم إنشاء أعمال للحماية من أخطارها التدميرية.

وتهدف أعمال الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية، بما يضمن استدامة مصدر المياه.​