​​ماذا يعني رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة؟ الري تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

في سابقة هي الأولى من نوعها، ترشحت مصر كرئيس لمجلس الوزراء للمياه الأفارقة (AMCOW) للدورة القادمة خلال عامي 2023 و2024 تقديرًا لدورها المهم على الساحة الأفريقية.

وقال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن تشكيل مجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW) تم في عام 2002 في أبوجا بنيجيريا؛ بهدف تعزيز التعاون والأمن وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر في الدول الأعضاء من خلال الإدارة الفعالة للموارد المائية في القارة الأفريقية وتوفير خدمات إمدادات المياه.

وأوضح غانم في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الـ(AMCOW) الكيان المؤسسي المعني بملف المياه تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وتتمثل مهمته في توفير التوجيه اللازم بشأن استخدام وإدارة الموارد المائية من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والحفاظ على النظم الإيكولوجية الأفريقي، لافتًا إلى أنه في عام 2008 تم عقد الدورة العادية الحادية عشر لمؤتمر الاتحاد الأفريقي الذي عُقد في شرم الشيخ، حيث اتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي على الالتزام بتسريع تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في أفريقيا، وتكليف مجلس وزراء المياه الأفارقة بوضع وتنفيذ استراتيجية لتنفيذ هذا الالتزام.

ولفت المتحدث باسم الري، إلى أن الـAMCOW أحد الآليات الفاعلة لتعزيز تواصل الدولة المصرية مع أشقائها في أفريقيا بما في ذلك دول حوض النيل، وبما يعزز وجود منصة للتعاون الثنائي والإقليمي وبحث فرص خلق مشروعات تنموية تهدف للنهوض بالقارة السمراء، لذا تحرص مصر على التواجد فى جميع الفعاليات التابعة لمجلس وزراء المياه الأفارقة.

وتابع أن الـAMCOW بتنفيذ العديد من الأنشطة الفنية أهمها إعداد استراتيجية الأمكاو للفترة (2018-2030) التي تهدف إلى الربط بين رؤية الأمكاو 2025، وأهداف التنمية المستدامة SDGs في مجال المياه وكيفية انعكاس ذلك على الخطط التنفيذية للمياه والصرف الصحي في أفريقيا.

وأشار إلى أن المجلس، نفذ مشروع تقييم ومتابعة قطاع المياه والصرف الصحي فى أفريقيا (WASSMO) الممول من مرفق المياه الافريقيAWF والذى يهدف إلى تطوير نظام رصد وتقييم وطني وإقليمي لقطاع المياه في أفريقيا والذي سيؤدي على المدى الطويل إلى نظام رصد وإبلاغ موثوق به على مستوى القارة يوفر معلومات منتظمة عن حالة تنمية المياه.