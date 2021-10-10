شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة لطلاب السعيدية فى أول يوم دراسة: احرصوا على التحصيل الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تهنئة للطلاب والمعلمين بمدرسة السعيدية قائلاً: كل عام وانتم طيبين وأشعر بالفخر كلما أسير أمام مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، وعليكم أن تدركوا جميعا تخرج منها عظماء مصر وسيروا على هذا الدرب فيخرج منكم القادة والضباط والمحافظين وعليكم أن تحرصوا على التحصيل، موضحا أنه فى ظل جائحة كورونا أذكركم وأذكر نفسى بأهمية الإجراءات الاحترازية والدولة تنفق المليارات لحماية مواطنيها فعلينا أن نساعد أنفسنا والمدرسة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى أن الدولة تبذل كل الجهد، ولا تنام وتسعى بكل الجهد لتنفيذ المشروعات القومية.

ووجه المحافظ رسالة إلى الطلاب بضرورة التعاون مع المعلمين وتحقيق الاستفادة.

شدد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط احضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة.